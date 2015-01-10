Адвокат директора "Укрінтеренерго" вимагає повторного засідання комітету ВР у справі про закупівлю вугілля з ПАР

Про це адвокат Зіневича Віктор Петруненко заявив УНІАН, коментуючи сьогоднішній виступ на засіданні комітету ВР першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України Святослава Лаганяка.

“Заява пана Лаганяка стосовно завданих збитків через дії Зіневича на суму понад 846 млн грн не тільки не має під собою юридичного підгрунтя, а взагалі перебуває поза межами закону, і, хай мене вибачить пан Лаганяк, поза межами елементарної логіки, оскільки Зіневич є особою, яка піддана незаконному кримінальному переслідуванню за абсолютно надуманими приводами та обвинуваченнями”, - сказав Петруненко.

Він зазначив, що “у зв`язку з тим, що пан Лаганяк зробив відповідну заяву щодо Зіневича на засіданні комітету із запобігання і протидії корупції, захист Зіневича звертається до голови комітету з вимогою про повторне заслуховування інформації з цього питання, але за участю представників Зіневича і його самого”.

Крім того, за словами Петруненка, щоб у майбутньому убезпечити будь-кого з приводу подібних незаконних обвинувачень, голова та члени комітету повинні розглянути питання щодо доцільності внесення до Кримінального кодексу України, у розділ “Злочини проти основ національної безпеки України” статті, якою передбачити кримінальну відповідальність за «шкідництво, вчинене працівником правоохоронних органів».

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, 6 листопада 2014 року було розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Центренерго», ДП «Укрінтеренерго» та іншими суб’єктами господарської діяльності державними коштами в особливо великих розмірах.

Одним з епізодів злочинної діяльності, що перевіряють слідчі, є укладення в серпні зовнішньоекономічного контракту на придбання вугілля сумнівної якості у ПАР.

«На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що директор державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про мінімальні якісні показники вугілля, що може бути використане для українських теплоелектростанцій, в серпні 2014 року свідомо уклав контракт з компанією Steel Mont Trading Ltd (Велика Британія) про придбання вугілля в кількості 1 млн метричних тонн походженням з Південно-Африканської Республіки, яке за окремими якісними показниками було заздалегідь непридатне для використання», - підкреслюється в повідомленні ГПУ.

За даними Генпрокуратури, внаслідок неодноразового підписання додаткових специфікацій до вказаного контракту та змін до нього фактична вартість придбаного вугілля зросла з початкових 86 доларів за метричну тонну до 134 доларів.

Раніше ГПУ повідомляла, що внаслідок цього контракту державі було завдано збитків на суму майже 400 млн грн.

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Досудовим слідством дії директора «Укрінтеренерго» кваліфіковано як розтрата коштів державного підприємства в особливо великому розмірі за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Директора «Укрінтеренерго» Зіневича було затримано 4 грудня 2014 року. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Лаганяк заявив, що збитки від контракту на закупівлю неякісного південноафриканського вугілля за завищеною ціною становлять 846 млн грн.