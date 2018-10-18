Рада має занадто багато зауважень до проекту держбюджету 2019 - нардеп

На думку нардепа, Уряд має провести реструктуризацію зовнішнього боргу, як це було зроблено у 2015 році.

Народні депутати України мають занадто багато зауважень до проекту бюджету на 2019 рік, які треба виправити. Про це в ефірі каналу «Прямий» повідомив секретар комітету Верховної ради з питань безпеки та оборони народний депутат Іван Вінник.

В першу чергу, ці зауваження стосуються обслуговування зовнішнього боргу України.

«Уряд скеровує 30% національної дохідної частини на обслуговування державних боргів, в умовах, коли держава знаходиться в стані фактично активної війни , яку нав’язала нам Російська Федерація. В таких умовах такі видатки на обслуговування держаних боргів по тім ставкам, які існують, напевно не зовсім буде вдалим рішенням», - впевнений Іван Вінник.

На його думку Уряд має провести реструктуризацію зовнішнього боргу, як це було зроблено у 2015 році.

Зауваження народних депутатів стоються також фінансування будівництва доріг та видатків на медичне забезпечення українців.

«Чергові кошти уряд Гройсмана спрямував на дороги, але український громадянин обґрунтовано говорить, що цього або недостатньо, або не зрозуміло, де ці дороги побудовані, - коментує Іван Вінник. - У нас є великі питання до медичного забезпечення: зокрема - фінансування програм лікування онкохворих в Україні та закупівлі відповідних профільних ліків. Є питання невизначеності соціального захисту лікаря так званої другої ланки медичного забезпечення, яка наразі не профінансована державою. У нас не вирішено питання профтехосвіти. У нас досі не гарантований рівень заробітної плати викладачам вищих навчальних закладів і дошкільних закладів».

Також за словами народного депутата, в Україні не виконані програми державних субвенцій по Державному фонду регіонального розвитку і Фонду соціально-економічного розвитку.

«Це ті видатки, які ми сьогодні можемо скерувати на розвиток і будівництво місцевих доріг, шкіл, дитячих садочків, ремонт тих установ, які останнім часом були обділені увагою держави», - впевнений народний депутат Іван Вінник.

Ряд зауважень до бюджету внесено і Комітетом Верховної ради з питань безпеки і оборони.

«Це питання, пов’язані з необхідністю підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, необхідність додаткових видатків по напрямку захищеності військових арсеналів від чергової детонації російськими групами, які шкодять боєздатності нашої армії і наносять збитки державному бюджету», - зауважив народний депутат України Іван Вінник.

Нагадаємо, що проект державного бюджету на 2019 рік надійшов до Верховної Ради ще 15 вересня, а борги держави, вказані в проекті бюджету, сягнули 1,3 трлн гривень.

Також нагадаємо, що вчора відбулося засідання Комітету з питань безпеки та оборони, на якому було розглянуто питання неефективності використання бюджетних коштів у будівництві захищених сховищ та складах-арсеналах Міністерства оборони чи Збройних сил України.