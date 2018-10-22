Білоруська автокефальна церква не буде визнана Константинополем - речник УПЦ КП

Білоруська автокефальна православна церква є маленькою і в самій Білорусі перебуває фактично в підпільному становищі.

Білоруська автокефальна церква оголосила, що також збирається боротися за отримання справжньої, підтвердженої автокефалії, проте її на цьому шляху навряд чи очікує удача.

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Про це розповів речник УПЦ КП, архиєпископ Євстратій (Зоря), передає «Главред».

"Білоруська автокефальна православна церква є маленькою і в самій Білорусі перебуває фактично в підпільному становищі. Тому про визнання цієї церкви з боку держави зараз говорити складно. А без визнання з боку держави навряд чи можна чекати визнання з боку Вселенського патріарха. Як ми бачимо на прикладі України, для Вселенського патріарха є важливим мати завірену підтримку ідей автокефалії не тільки від церковних ієрархів, але й від державної влади", - пояснив свою точку зору архієпископ.