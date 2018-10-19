Вселенський патріархат не переривав спілкування з РПЦ - екзархат російських церков у Західній Європі

Константинополь продовжує поминати Московський патріархат.

Вселенський патріархат (Константинопольський патріархат) не переривав спілкування з Російською православною церквою.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Архієпископії православних російських церков у Західній Європі - екзархату Вселенського патріархату.

"Наша Архієпископія-Екзархат, що перебуває в юрисдикції Вселенського патріархату, полягає в повному спілкуванні з усією православною церквою. Також сповіщаємо вас про те, що вселенський патріархат не переривав спілкування з московським патріархатом і продовжує його поминати у порядку, встановленому в диптиху", - зазначається у повідомленні.

"Всі православні віряни можуть брати повну участь у літургійному житті і церковних таїнствах у наших парафіях. Ми закликаємо усіх священиків, дияконів, ченців, черниць та вірних нашої Архієпископії-Екзархату молитися за єдність церкви і просимо священнослужителів голосно підносити наприкінці сугубої єктенії за Божественною літургією наступну молитву архімандрита Софронія", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднене рішення про продовження процедури надання автокефалії церкви України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», проте заявили, що не мають наміру втручатися в «міжцерковний діалог».

15 жовтня на засіданні Синоду РПЦ в Мінську було прийнято рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом.

19 жовтня Синод Російської зарубіжної церкви оголосив про припинення євхаристичного спілкування зі Вселенським патріархатом.