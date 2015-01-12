ГПУ завела справу на суддю, який зняв арешт з рахунків Арбузова - Найєм

Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на запит народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Мустафи Найєма, який він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Генеральна прокуратура почала розслідування стосовно судді Печерського суду, який зняв арешт з рахунків і майна Сергія Арбузова і його дружини», - написав депутат.

Також він зазначив, що розслідування розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 375 Кримінального кодексу України, - "Ухвалення суддями свідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови" (карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років).

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року Головне слідче управління Генпрокуратури внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про привласнення Арбузовим чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.

20 травня слідчий суддя Печерського райсуду Києва заарештував майно Арбузова, підозрюваного в скоєнні вказаного кримінального злочину, а в серпні слідчий суддя Печерського райсуду заарештував майно його дружини - Ірини Арбузової.

21 листопада слідчий суддя Печерського райсуду під час розгляду клопотання захисників Арбузова ухвалив рішення про скасування цих арештів.

24 листопада Генпрокуратура звернулася до Печерського райсуду з повторним клопотанням про арешт вищезгаданих рахунків. Того ж дня слідчим суддею Печерського райсуду ці клопотання були задоволені.

29 листопада у прес-службі Генпрокуратури заявили, що на рахунки Арбузова і його дружини повторно накладений арешт, і запевнили, що жодної копійки з тимчасово розблокованих банківських рахунків Арбузова і його дружини не зникло.