Більшість українців вважають позитивним вплив Євросоюзу на Україну - опитування

Вплив Росії на Україну 75% опитаних українців охарактеризували як негативний.

Більшість опитаних українців - 55% - вважають позитивним вплив Європейського Союзу на Україну.

Про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування населення, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології, які оприлюднені на сайті Фонду.

Зазначається, що переважна більшість респондентів (72%) вважають, що сьогодні Україна перебуває під значним зовнішнім впливом (причому 26% переконані, що такий вплив не просто значний, але й вирішальний). Лише 3% опитаних вважають, що зовнішніх впливів на Україну немає, а 14% - виходять із того, що вплив існує, але він незначний.

«Серед суб’єктів найбільш значущих зовнішніх впливів опитані відзначали головним чином США (54%) та Європейський Союз (46%); ще 39% вважають, що до найвпливовіших суб’єктів належать Росія, а 29% - МВФ», - йдеться у результатах опитування.

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Згідно з дослідженням, думки про існування потужного впливу США більш поширені на Сході (70%) та Півдні (60%), тоді як відносно найменше - на Заході (40%).

«Щодо уявлень про визначальний вплив на нашу країну Росії співвідношення протилежне: більш поширеними такі уявлення є в західному та центральному регіонах (40-45% згадувань), а менш поширеними - на Півдні та Сході (33-34%)», - свідчать результати опитування.

Крім того, вплив на Україну Євросоюзу більшість опитаних (55%) визначили як позитивний, а негативним такий вплив вважають 29%.

Найбільш позитивно оцінюють вплив ЄС у Західному (78% позитивних оцінок) та Центральному (51% позитивних оцінок) регіонах. Натомість, на Сході співвідношення позитивних та негативних оцінок є приблизно однаковим (42% та 41%), тоді як на Півдні має місце перевага негативного бачення (48% проти 30% позитивних оцінок).

«Загалом позитивна оцінка впливу на нашу країну з боку США також переважає над негативною (44% проти 36%). І в цьому питанні мають місце помітні регіональні відмінності: позитивні оцінки впливу США дали 68% жителів Заходу, 48% - Центру, 27% - Сходу та 23% - Півдня», - йдеться у результатах опитування.

Водночас, вплив Росії переважна більшість опитаних (75%) охарактеризувала як негативний, і лише 8% - вважають його корисним для України. Перевага незадоволеності російським впливом має місце у всіх регіонах України, але більшу одностайність щодо цього демонстрували жителі Заходу (93% яких обрали негативні оцінки) та Центру (79% негативних оцінок), тоді як на Сході та Півдні негативне бачення продемонстрували 56% та 58% відповідно.

Крім того, зазначається, що ставлення до впливу Міжнародного валютного фонду радше негативне. Зокрема, такі оцінки цьому впливові дали 53% опитаних, тоді як позитивні - лише 24%. Перевага негативних оцінок над позитивними має місце майже у всіх регіонах, причому найбільш негативне сприйняття МВФ демонстрували жителі Півдня (75%) та Сходу (72%), тоді як в Центрі відповідний показник становить 50%. І лише в Західному регіоні позитивні оцінки переважають над негативними (відповідно 37% проти 29%).

«Оцінки впливу на нашу країну міжнародних організацій (таких як ООН, ОБСЄ, Рада Європи) скоріше позитивні. Зокрема, такі оцінки дали 42% опитаних, тоді як негативні оцінки були виставлені 23% респондентів», - йдеться у дописі.

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Водночас більше третини опитаних (35%) не змогли визначитися в цьому питанні, що свідчить про «слабку поінформованість наших громадян щодо діяльності цих організацій». Позитивні оцінки діяльності міжнародних організацій переважають над негативними майже у всіх регіонах, за винятком Півдня.

«Характер впливу на Україну міжнародних бізнесових організацій не змогли визначити 46% опитаних, а серед решти позитивні та негативні оцінки давали приблизно однакові частки опитаних», - додали у організації.

Опитування проводилося 16-28 серпня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2041 респондента віком від 17 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% для показників, близьких до 25 або 75%, 2,0% для показників, близьких до 12 або 88%, 1,4% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.