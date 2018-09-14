Соціологи констатували переважання в Україні прозахідних поглядів

Найбільше прихильників вступу до ЄС та НАТО на Заході України і в Києві, а найменше - на Сході та Півдні.

Якби в найближчий час відбувся б референдум, то за вступ до Європейського союзу проголосувало б 58,1% опитаних, а до НАТО - 46,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані було представлено на прес-конференції в Києві за результатами опитування, проведеного трьома дослідницькими центрами: КМІС, Центру Разумкова та СОЦИС.

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В той же час проти вступу до ЄС проголосували б 23,9% опитаних, 9,8% - не визначились, а 8,2% - не брали б участі в референдумі. Найбільше прихильників вступу України до ЄС на Заході України (82,3%), а найменше - на Сході - 36,3% і на Півдні - 37,7%. В Києві «за» б голосувало 64,3%.

За даними опитування, проти вступу в НАТО проголосувало б 31,6% опитаних, а 13,2% - не мали відповіді, 8,9%- не брали б участь у референдумі. Найбільше прихильників вступу до НАТО - на Заході України - 72,4% та в Києві - 60,3%, а найменше - на Сході (21,5%) і на Півдні - 24,9%.

Опитування було проведено 30 серпня — 9 вересня. Опитано 10005 респондентів. Статистична похибка складає близько 1,2%.