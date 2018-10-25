На думку офіційного представника відомства Захарової, усі заяви західних політиків із цього приводу є прикладом «політичної пропаганди».

У МЗС Росії назвали резолюцію Європарламенту щодо Азовського моря «пропагандистською картою, що розігрується Заходом».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомила офіційний представник відомства Марія Захарова.

«Тема Азовського моря - це чергова пропагандистська карта, що розігрується нашими західними колегами», - сказала вона.

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«Якщо ви подивитеся заяви американських представників, європейських представників, зараз дійшло до європарламентаріїв - вони всі ідентичні, не ґрунтуються на базі якійсь фактологічній, вони є прикладом політичної пропаганди», - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент сьогодні, 25 жовтня, схвалив резолюцію, в якій закликав усі країни-члени Європейського Союзу в Раді ЄС бути готовими посилювати санкції проти РФ в разі загострення ситуації в Азовському морі.

Крім того, в резолюції висловлюється стурбованість постійною мілітаризацією Росією в регіоні Чорного та Азовського морів і засуджуються зловживання РФ із надмірними перевірками торговельних суден України та країн-членів Євросоюзу в Азовському морі.

Також ЄП запропонував призначити спеціального представника Євросоюзу у справах Криму і Донбасу.