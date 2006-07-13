Регіони блокують парламентську трибуну

В сесійній залі Верховної Ради представники Партії регіонів оточили парламентську трибуну.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином депутати-“регіонали” намагаються не допустити блокування трибуни іншими політичними силами.

В приміщенні ВР посилено заходи безпеки. Зокрема, журналістів перевіряють вже навіть в ложі преси.

Під стінами парламенту продовжуються акції протесту. Парламент оточили представники Партії регіонів, СПУ і КПУ, а також представники БЮТ. З’являються нові намети. Так, по вулиці Шовковичній з’явилися намети соціалістів.