Клімкін: Контактна група щодо Донбасу збереться найближчим часом
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається, що чергове засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав після засідання Кабміну, відповідаючи на запитання журналістів, коли може відбутися засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
«Ми працюємо над цим, я дуже сподіваюся, що воно буде найближчими днями, але дату має визначити сама Тристороння контактна група», - зауважив Клімкін.
Читайте такожМінські домовленості не можуть бути переглянуті – ПорошенкоСтосовно імовірності проведення зустрічі лідерів держав в "нормандському форматі" в Астані, яка планувалася на 15 січня, глава МЗС сказав: «По Астані - ви знаєте результати зустрічі в Берліні. Ми домовилися, що ми наполегливо працюємо над зустріччю Тристоронньої контактної групи - про те, що під час цієї зустрічі мають бути ключові домовленості, оскільки Астана – це спрямованість на результат. І без того, щоб досягти реального прогресу, зокрема по встановленню лінії дотику, по доступу української гуманітарної допомоги, по обміну заручниками і взагалі по подальшому процесу … Але загалом - і це ключове питання - про контроль над українсько-російським кордоном, оскільки дуже важно просуватися по процесу, який іде зараз.
Як повідомляв УНІАН, останнє засідання Тристоронньої контактної групи відбулось 24 грудня 2014 р. у Мінську.
12 січня голова комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Ельмар Брок повідомив, що зустріч у «нормандському форматі» на рівні президентів Франції, України, Росії та канцлера Німеччини з вирішення ситуації в Україні, яка раніше планувалася на 15 січня в Астані (Казахстан), перенесено «на кілька тижнів».