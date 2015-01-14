Європарламент запропонує посилити санкції проти Росії

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив сьогодні віце-президент Європейського парламенту Ришард Чарнецький. "Це найгостріша резолюція на підтримку України за усі часи Європарламенту. Там є мова про те, які умови повинні бути виконані, аби скасувати санкції проти Москви - це складні умови, бо там не лише справа звільнення Донбасу, але теж Криму", - сказав він.

Читайте такожЄвропарламент подумає над розширенням санкцій проти Росії

Крім того, за його словами, в узгодженому усіма політичними силами проекті документа Європарламент засудить "усі акти тероризму зі сторони сепаратистів", проведені ними у листопаді минулого року так звані «вибори», а також згадає про полонених українських військових у Росії, зокрема Надію Савченко.

Співрозмовник агентства повідомив, що в попередньо узгодженій резолюції є також заклик до активізації співробітництва у військовій сфері між державами ЄС та Україною.

"Перекладаючи з дипломатичної на звичайну мову, це означає, аби країни ЄС продавали зброю Україні", - сказав він.

Водночас Ришард Чарнецький зазначив, що узгоджений проект не передбачає визнання "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями, чого добивається українська влада.

"Резолюція Європейського парламенту є результатом консенсусу, якого не було для таких формулювань", - сказав політик, котрий представляє в ЄП Польщу.

Водночас він не виключив, що такий запис може з’явитися у майбутньому.

"Я бачу еволюцію, і Європейський парламент стає щораз гострішим у своїх заявах, що стосуються РФ", - відзначив депутат.

Дискусія на тему узгодженої резолюції відбудеться сьогодні увечері, а голосування документу завтра.