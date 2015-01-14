ЗМІ: Захарченко приїде до Севастополя святкувати заснування "Беркуту"

Як повідомляє місцевий ресурс Крим-медіа, соратник Януковича презентує там "благодійний фонд "Південний Схід", президентом якого він є, йдеться в анонсі, розісланому регіональним ЗМІ.

Крім презентації заплановано ще низку заходів, присвячених дню заснування спецпідрозділу «Беркут», йдеться в повідомленні

Організатори анонсують участь керівників окупаційної влади Криму і Севастополя.

Крім цього, для представників преси буде організовано брифінг екс-міністра Януковича.

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Презентація фонду та інші заходи відбудуться в будівлі Севастопольського інституту банківської справи.