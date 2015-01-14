ЄС ніколи не погодиться з незаконною анексією українського Криму

Про це заявила прем'єр-міністр головуючої в Євросоюзі Латвії Лаймдота Страуюма на прес-конференції в Страсбурзі.

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"Європейський союз, особливо балтійські країни, ніколи не погодяться з тим, що частина України була забрана і приєднана до Росії. ЄС висловив свою позицію щодо цієї агресії, і якщо ми говоримо про майбутнє, то дуже важливо знайти політичне рішення і запобігти заморожуванню конфлікту в Україні або в іншому місці", - сказала прем'єр-міністр.

Відповідаючи на питання щодо можливого зняття санкцій з Росії, Лаймдота Страуюма нагадала, що на останньому саміті в грудні лідери ЄС одностайно вирішили, що питання санкцій пов'язане з виконанням мінських домовленостей, і домовилися повернутися до нього в березні.

"Якщо буде будь-який прогрес в імплементації мінських домовленостей, держави-члени переглянуть санкції", - підкреслила вона.

Глава латвійського уряду повідомила, що днями в Росії з візитом перебував міністр закордонних справ Едгарс Ринкевичс, який зустрічався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. "Не можу сказати, що вони досягли домовленостей. Ні. Але ми задоволені тим, що йде обговорення. Дуже важливо мати таку дискусію і політичний діалог. Залежно від розвитку подій, ми будемо говорити про санкції", - зазначила Лаймдота Страуюма.