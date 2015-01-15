Російський експерт: Кремль перейшов межу від нормальності до варварства

Про це йдеться в статті "Русские дошли" Владислава Іноземцева - доктора економічних наук, директора російського Центру досліджень постіндустріального суспільства, опублікованій в журналі "Новое время".

За словами автора, паніка на фінансових ринках, падіння ціни на нафту та зниження суверенного рейтингу відтінили головну подію - перетворення Росії у воюючу країну.

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Експерт відзначає, що протягом чверті століття з того часу, як Михайло Горбачов вивів останні радянські з'єднання з Афганістану, Росія не перебувала в такому стані, як сьогодні. Окупувавши і анексувавши Крим, пославши (нехай і таємно) своїх солдатів на схід України, озброюючи і підтримуючи сепаратистів з ДНР і ЛНР, Росія не тільки вплуталася у війну в Європі, але і занурилася в тотальну апологію війни як такої.

"Риторика агресії, виправдання застосування сили, оспівування людей, замішаних у військових злочинах,- все це стало природною частиною російського інформаційного фону, найбільшою і небезпечною зміною. Здатність до підтримання миру - найважливіша риса, що відрізняє лад цивілізації від стану дикості. Вбивство - незалежно від того, здійснюється воно есесівцем у Треблінці, снайпером-беркутівцем на Майдані або ополченцем, натискаючим на пускову кнопку Граду,- не має виправдання. В іншому випадку люди сприймаються як безлика маса, зручний інструмент у політичній грі. Звідси до апології будь-яких злочинів залишається всього один крок", - йдеться в статті

"Саме цей крок російська влада зробила у 2014 році - крок від нормальності до варварства. Його наслідки доведеться долати набагато довше, ніж труднощі, породжені бездарною економічною політикою уряду РФ або невмілими діями Заходу в спробі зупинити російську агресію в Україні", - зазначає Іноземцев.

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