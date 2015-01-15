Через 20 хвилин Рада може затвердити указ Порошенка про часткову мобілізацію - спікер

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман повідомив, що розгляд законопроекту про затвердження указу президента “Про часткову мобілізацію” розглядатиметься об 11.00.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав під час засідання парламенту.

Він нагадав, що сьогодні також планується включити до порядку денного законопроекти, які також стосуються оборони держави.