Через 20 хвилин Рада може затвердити указ Порошенка про часткову мобілізацію - спікер
10:40, 15 січня 2015Політика
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Питання затвердження указу президента щодо часткової мобілізації парламент розглядатиме об 11.00.
Рада ухвалить рішення щодо указу Порошенко в 11.00 / Фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман повідомив, що розгляд законопроекту про затвердження указу президента “Про часткову мобілізацію” розглядатиметься об 11.00.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав під час засідання парламенту.
Він нагадав, що сьогодні також планується включити до порядку денного законопроекти, які також стосуються оборони держави.
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