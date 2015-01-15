Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо мобілізації

Відповідний указ № 14/2015 від 14 січня опубліковано на президентському сайті.

Рішення було ухвалене для підтримання бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави.

Зокрема РНБО запропонувала президенту прийняти рішення щодо проведення в Україні впродовж 2015 року часткової мобілізації у три черги протягом 210 діб.

Кабінет міністрів має у тижневий строк розробити та подати главі держави проект Закону "Про чисельність Збройних сил України на 2015 рік", а також розробити та внести на розгляд парламенту законопроекту "Про військову поліцію". Уряд зобов'язаний протягом тижня опрацювати питання щодо проведення обстеження і лікування військовослужбовців у цивільних закладах охорони здоров'я в особливий період, а протягом місяця - питання щодо дострокового випуску в березні 2015 року у вищих військових навчальних закладах військових фахівців тактичного, оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки, а також збільшення державного замовлення на підготовку офіцерських кадрів відповідно до потреб.

Читайте такожПочалось засідання Ради, на якому можуть затвердити указ про мобілізацію Уряд має в місячний строк розробити і внести на розгляд Верховної Ради зміни до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу”. Законопроект має, зокрема передбачати унормування питань призову громадян України на строкову військову службу та звільнення з військової служби під час мобілізації.

Рішенням РНБО Міністерству оборони доручено визначити та довести у тижневий строк до військових комісаріатів оновлені критерії відбору військовозобов'язаних для призову на військову службу під час мобілізації; визначити службових осіб, на яких покладається персональна відповідальність за якість підготовки військових підрозділів і частин, і не допускати направлення в зону АТО підрозділів із недостатнім рівнем підготовки і забезпеченості.

У тижневий строк Служба безпеки України має розробити пропозиції щодо змін загальної структури і чисельності СБУ, а Міністерство інформаційної політики - розробити план заходів щодо забезпечення інформаційної підтримки проведення заходів мобілізації.

Контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.