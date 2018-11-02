Тимошенко: необґрунтовано високі тарифи - ще один спосіб  експлуатувати українців

Тимошенко каже, що державні та напівдержавні монополії використовують своє становище для визискування українців.

Необґрунтовані тарифи на комунальні послуги – це вбивчий податок для українців.

Про це сьогодні у Львові заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на зустрічі з підприємцями області, передає прес-служба Батьківщини.

За її словами, в нашій країні є монопольне постачання газу, електроенергії, тепла, тож люди не можуть ухилитися від споживання ресурсів і змушені під виглядом тарифів сплачувати непосильні податки.

«Тарифи на газ, електроенергію, тепло та воду – це ще один потужний податок на всіх людей. І вони не можуть від цього ухилитися. Завтра вам ще у 2 рази підвищать – ви нікуди подітися не зможете», – констатувала Тимошенко.

Вона звернула увагу, що державні та напівдержавні монополії використовують своє становище для визискування українців.

«Сьогодні система тарифів є інструментом отримання надприбутків для дуже вузького кола людей, які насправді мають доступ до встановлення тарифів – це президент і його оточення. Всі, хто встиг узурпувати, забрати без правил і законів наші газові родовища, тепер на цьому заробляють надприбутки», – пояснила лідер «Батьківщини».

На переконання Юлії Тимошенко, завищені тарифи знекровлюють українські родини і вбивають внутрішній ринок.

Голова партії також закликала не вірити аргументам влади, що ціна на газ встановлюється ринкова: «А чи є хоч одна країна, де ринкова ціна встановлюється постановою уряду? Це не ринок. Це тотальний терор проти українців».