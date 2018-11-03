Ердоган: Туреччина ніколи не визнаватиме незаконної анексії Криму (фото, відео)

У Стамбулі завершилася більш як годинна зустріч Порошенка і Ердогана. За словами президента Туреччини, Анкара буде продовжувати відстоювати права та інтереси кримських татар.

Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не визнаватиме незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ердоган повідомив під час спільної з президентом України Петром Порошенко прес-конференції за підсумками Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною в Стамбулі.

Ердоган зауважив, що позиція Туреччини полягає в підтримці суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та політичної єдності України.

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«Ми ще раз наголосили, що ми ніколи не визнавали та не будемо визнавати незаконну анексію Криму», - наголосив він, додавши, що Туреччина буде продовжувати відстоювати права та інтереси кримських татар як тих, що залишилися на території анексованого Криму, так і тих, які були вимушені виїхати з півострова.

Петро Порошенко домовився з Ердоганом про подальшу координацію зусиль в процесі звільнення українських політв’язнів в РФ та окупованому Криму.

«Ми високо цінуємо допомогу Туреччини і особисто її президента у звільненні політичних в’язнів. Ми дякуємо за звільнення Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова», - заявив він.

«Ми будемо продовжувати координацію щодо продовження процесу звільнення політв’язнів…тих, хто незаконно утримуються в окупованому Криму і на території Російської Федерації», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2017 року Росія видала турецькій стороні заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова, раніше засуджених в окупованому Криму, 27 жовтня вони повернулися до України.

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що президент Турецької Республіки Ердоган і надалі сприятиме у звільненні українських політв'язнів.

13 листопада того ж року Умеров повідомив, що Ердоган пообіцяв, що опікуватиметься питанням звільнення незаконно засудженого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова.