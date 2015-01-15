Понад 600 українців знаходяться в полоні бойовиків - Порошенко

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Президент наголосив на необхідності активізації зусиль ПАРЄ щодо звільнення українських заручників, що утримуються терористами. За словами глави держави, на сьогоднішній день понад 600 українських громадян перебувають у полоні, незважаючи на чіткі домовленості, які були досягнуті в Мінську", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ мережі опублікували відео, як полонених українських військових відправляли додому

Сторони також погодилися з тим, що мінські домовленості потрібно беззастережно і негайно виконувати, так як вони визнані всіма сторонами конфлікту і є єдиним шляхом мирного врегулювання ситуації.

Крім того, Анн Брассер від імені Парламентської Асамблеї і Ради Європи висловила співчуття українському народу у зв'язку з трагедією під Волновахою.

Як повідомляв УНІАН, станом на 25 грудня, за даними СБУ, у полоні бойовиків на Донбасі залишалися 684 особи.

26 грудня в зоні АТО відбувся обмін полоненими: терористи звільнили 146 українців.

Угода про обмін полоненими була досягнута на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі в Мінську 24 грудня.

27 грудня спочатку з полону терористів без обміну звільнили трьох бійців 80-ої аеромобільної бригади і одного волонтера, а потім - ще чотири полонених: одного військового і трьох цивільних.