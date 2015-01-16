Бойовики продовжують перегрупування сил, до Дебальцевого прибула ротна тактична група

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

"Триває перегрупування батальйонної тактичної групи (БТГ) російсько-терористичних військ, зосередженої на напрямку Павлопіль - Талаківка", - повідомив він.

Після невдалих дій авангарду даної БТГ як прикриття (спроба з боєм відтіснити українські підрозділи в районі Павлополя з метою зайняття вигідного рубежу), район розгортання віднесений трохи назад, углиб позицій бойовиків.

Крім того, за словами експерта, до флангу Дебальцевського плацдарму (район н. п. Ірміно) "прибула ротна тактична група (РТГ) російсько-терористичних військ".

Читайте такожБойовики зазнали втрат у бою біля донецького аеропорту, взяті в полон два "кадировці" - ІС"У складі даної РТГ - 15 бойових броньованих машин і 3 танки. Дана РТГ - передове підрозділ БТГ противника, яка перекидається через Краснодон-Луганськ і зосереджується за н. п. Стаханов. РТГ укомплектована російськими військовослужбовцями зі складу частин і з'єднань Південного військового округу РФ", - зазначив Тимчук.