На Дебальцевському напрямку ситуація починає загострюватись (карта АТО)

На Дебальцевському напрямі фіксується певне загострення ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Фіксується певне загострення на Дебальцевському напрямі. Із «Градів» терористи обстріляли позиції сил АТО поблизу Дебальцевого, у населених пунктах Калинівка, Рідкодуб, Ольховатка та Міус. Також з мінометів терористи обстріляли опорні пункти та блокпости сил АТО поблизу села Нікішине, сіл Малоорлівка, Чорнухіне, міста Вуглегірськ та з боку шахти «Полтавська». Тут наша артилерія активно і влучно відпрацювала по вогневих точках бойовиків", - сказав Лисенко.

За його словами, на Донецькому напрямі терористи завдали удару із «Градів», артилерії, зенітних установок та мінометів по позиціях наших військових поблизу Авдіївки, а також Опитного та Горлівки Ясинуватського району. Зокрема в Авдіївці снаряди влучили у приміщення відділу міліції, двоє правоохоронців отримали поранення.

З артилерії та мінометів ворог обстріляв позиції сил АТО у Пісках, в районі Мар’їнки, поблизу Максимівки і Новомихайлівки Мар’їнського району, а також поблизу села Шуми у передмісті Дзержинська.

Лисенко зазначив, що також тривають обстріли на Маріупольському напрямі. Бойовики із «Градів», протитанкових керованих ракет та мінометів тричі обстріляли опорний пункт у Миколаївці (Тельманівський район). З «Градів» терористи обстрілювали українські позиції поблизу Гнатовог і Павлополя Новоазовського району, а також поблизу Петровського Волноваського району. З мінометів ворог здійснював обстріли біля смт Мирне (Тельманівський район) та з артилерії – у Богданівці (Волноваський район).

Підрозділи сил АТО активно обороняються та за необхідності здійснюють рейдові заходи для нейтралізації ДРГ противника. Ситуація у Маріуполі спокійна, усі служби працюють в штатному режимі.

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У районі траси Бахмутка терористи з мінометів, артилерії та гранатометів атакували позиції сил АТО біля села Нижнє Попаснянського району, біля Кримського, Сокільників, Трьохізбенки, Муратового Новоайдарського району та поблизу смт Фрунзе Слов’яносербського району. Українські військові тримають позиції, ворог в активні атаки не йде, оскільки кожна спроба противника перейти у наступ завершується для нього великими втратами, наголосив Лисенко.

На Луганському напрямі терористи з «Градів» обстріляли позиції сил АТО біля смт Петрівка (Станично-Луганський район), з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї – у Щасті, з мінометів і стрілецької зброї обстріляли позиції біля Станиці Луганської та з артилерії – поблизу Макарового.

Активність терористів зафіксовано біля Попасної та Золотого, де бойовики обстріляли позиції сил АТО з мінометів, сказав Лисенко.