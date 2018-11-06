Нардеп Лозовий затриманий в аеропорту Праги

Фальшиві євро помічникові Лозового обміняли в одному з київських обмінників.

У Празі під час вильоту до Києва поліція затримала народного депутата від "Радикальної партії" Андрія Лозового.

Про це повідомив глава партії Олег Ляшко на сторінці в Facebook.

"За словами самого Андрія, в аеропорту він купував подарунок мамі, але євро, якими він хотів розрахуватися, виявилися фальшивими. Їх помічникові Лозового "обміняли" в одному з київських обмінників. Валютних кидал зараз вже шукає наша поліція, тому що "обмінник" зник. Ну а чеська поліція, я сподіваюся, негайно звільнить Лозового, який став жертвою валютних шахраїв ", - написав Ляшко.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олег Ляшко в черговий раз вирішив похвалитися своїм умінням співати ротом. Насолоджуватися талантом "головного радикала країни" в домашньому караоке довелося його колегам по партії і парламенту - Андрію Лозовому і Ігорю Мосійчуку, а також його дружині Росіті Сайранен.