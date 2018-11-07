Раду попросять перейменувати УПЦ МП

В УПЦ КП будуть вимагати, щоб УПЦ МП не ховалася під назвою "української".

Українська православна церква Київського патріархату буде просити Верховну Раду перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні.

Про це повідомив предстоятель УПЦ КП, патріарх Філарет, передає парламентська газета "Голос України".

Читайте такожВ УПЦ МП відкидають доля в об'єднання єднавчому соборі

"Чого ми будемо вимагати? Щоб в Україні була Українська православна церква і щоб РПЦ не ховалася під назвою "української", будучи по суті російської. І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні є одна православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською", - заявив Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Довідка УНІАН. 22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцева мета першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.