За словами Порошенка, об’єднавчий собор українських православних церков готуватиметься відповідно до канонів православної церкви.

Президент Петро Порошенко заявив, що угода про співпрацю і взаємодію між Вселенським патріархатом і Україною створює необхідні умови для проведення об’єднавчого собору українських православних церков та завершення процедури надання українській церкві Томосу про автокефалію.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній зі вселенським патріархом Варфоломієм прес-конференції за результатами переговорів у Стамбулі.

Порошенко висловив вдячність синоду та всім ієрархам Вселенського патріархату за «надзвичайно важливе та мудре рішення про відкриття для української нації церкви та дороги до Бога».

«Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, створює усі умови, щоб процес підготовки до собору (об’єднавчого собору українських православних церков – УНІАН), процес надання Томосу був приведений в чітку відповідність до канонів православної церкви», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, Порошенко та Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Довідка УНІАН. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.