Європа має посилити міграційну політику щодо ісламcьких країн - опитування УНІАН

Так, серед членів групи УНІАН ВКонтакте найбільша кількість користувачів вважає, що країни ЄС мають провадити жорсткішу міграційну політику щодо ісламських країн. Таку думку підтримали 36,9% з 802 людей, які взяли участь у голосуванні.

Приблизно рівні частки аудиторії переконані, що європейські країни мають посилити підтримку прихильників помірного ісламу і почати боротьбу з розповсюджувачами ідей радикальних ісламістів і що вже пізно щось робити, бо скоро мусульмани стануть більшістю у Європі. Такий варіант обрали 20,1% і 19,8% відповідно.

Читайте такожУ Франції зламали 20 тисяч сайтів після терактів в ПарижіТільки 10,2% користувачів, що взяли участь в опитуванні, вважають, що політика мультикультуралізму себе виправдовує, а дії окремих фанатиків не можна проектувати на всіх мусульман, тому не варто вживати ніяких особливих заходів.

13% вважають, що варто активізувати дії, що сприяють асиміляції та інтеграції мусульман-мігрантів у західне суспільство.