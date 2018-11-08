У РФ визнали, що багато росіян може бути притягнуто до відповідальності в Україні за незаконний перетин кордону

У Росії розцінили закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону громадянами країни-агресора як «чергову спробу київського керівництва під вигаданим приводом захисту суверенітету і територіальної цілісності продовжувати нагнітати антиросійську істерику напередодні президентських виборів».

У МЗС РФ визнали, що значну кількість росіян може бути притягнуто до кримінальної відповідальності в Україні за незаконний перетин кордону.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Вона обурилася тим, що кримінальне переслідування наступає в разі, якщо метою візиту є заподіяння шкоди Україні, використання недостовірних документів при перетині кордону, що дає українській владі «широкі, а краще сказати - безмежні можливості для вільного трактування ухваленого документа».

На думку Захарової, під цю статтю можна підвести, «в принципі, будь-якого громадянина».

«З огляду на те, з якою легкістю роздаються титули без будь-яких підстав, то наявність пункту «Заподіяння шкоди Україні» можна застосувати взагалі у принципі до будь-якої людини», - сказала Захарова.

Вона також заявила, що «закон сфокусовано на представниках Росії, яку нинішній український режим, слідуючи тільки йому одному зрозумілій логіці, називає країною-агресором».

За словами Захарової, раніше «рестрикції» застосовувалися індивідуально, потім під заборону «почали потрапляти діячі російської культури», а тепер влада України «почала діяти більш масштабно, і почала вводити обмеження, які легко можна поширити на великі групи людей, зокрема, росіян, які збираються відвідати Україну».

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«Розцінюємо це як чергову спробу київського керівництва під вигаданим приводом захисту суверенітету і територіальної цілісності України продовжувати нагнітати антиросійську істерику в країні напередодні президентських виборів», - наголосила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України (№ 7017).

Закон, зокрема, доповнює Кримінальний кодекс статтею 332-2 «Незаконний перетин державного кордону України». Встановлюється, що перетин державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил або інших силових відомств держави-агресора будь-яким способом поза пунктів пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон Україна без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості, карається позбавленням волі на строк до 3 років.

Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Вчинення цих дій в поєднанні з насильством або із застосуванням зброї каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

7 листопада президент України Петро Порошенко підписав закон.