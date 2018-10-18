Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за незаконний перетин держкордону
Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України (№7017).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 243 із 343 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом Кримінальний кодекс України доповнюється статтею 332-2 «Незаконне перетинання державного кордону України».
Встановлюється, що перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості, карається позбавленням волі на строк до 3 років.
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Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Вчинення цих дій у поєднанні з насильством або із застосуванням зброї каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
Крім того, у Кримінальному процесуальному кодексі України законом встановлюється, що слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених цією статтею Кримінального кодексу України.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Водночас, Головне юридичне управління Апарату ВР у своїх зауваження до законопроекту, зокрема, відзначає те, що у статті 332-2 Кримінального кодексу України пропонований так званий формальний склад злочину, а саме перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави.
«Єдиною відмінністю між складом адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та частиною першою нової статті 332-2 Кримінального кодексу України, буде мета вчинення такого діяння. За відсутності означеної мети відповідні діяння кваліфікуватимуться як адміністративне правопорушення. При цьому довести наявність чи відсутність ознак суб’єктивної сторони складу злочину в діях особи без заходів оперативно-розшукової діяльності на практиці буде досить складно», - йдеться у тексті.
Зауважується, що неможливість виявлення та фіксації наявності в діях особи таких спеціальних ознак є неприйнятним у контексті індивідуальної юридичної відповідальності та презумпції невинуватості.
Разом з тим, зазначили у Головному юридичному управлінні, використання у тексті законопроекту формулювання «заподіяння шкоди інтересам держави» для визначення об’єктивної сторони складу злочину є «неприпустимим, оскільки має досить загальний характер та потребує конкретизації для недопущення довільного тлумачення».
«Такий законодавчий підхід з удосконалення питань кримінально-правової відповідальності не враховує приписи статті 8 Конституції України щодо принципу верховенства права, а також правові позиції Конституційного суду України, який дійшов висновку, що визначальними елементами верховенства права є принципи рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці неминуче призводить до сваволі», - зазначають в управлінні.
Принцип правової визначеності означає, що «обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями». «Тобто, обмеження будь-якого права повинно базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки», - йдеться у тексті.
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