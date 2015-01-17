У Кримському на розтяжці підірвалися троє українських військових

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

Згідно з повідомленням, поранення отримали три військових, всі госпіталізовані.

Читайте такожВ Станиці Луганській через вибух на блокпосту загинув військовий, ще троє пораненіТакож за його словами, бойовики сьогодні вночі накрили «Градами» Кримське, в результаті чого зруйновані житлові будинки і двори. "Частина села вже другий раз за останні дві доби випалена "Градами", є прямі попадання в житлові будинки і двори", - йдеться в повідомленні.

"Пошкоджено кілька десятків будинків (знесені дахи, вибиті вікна, побиті фасади), зруйновані гаражі та господарські прибудови, спалений шкільний автобус, який стояв у дворі водія. Місцеві жителі вже кілька діб проводять ночі в підвалах, завдяки чому обійшлося без жертв і поранених. Зараз в Кримському знову перебиті лінії електропередач, немає ні центральної води, ні тепла, ні нормального зв'язку. Туди вже виїхали ремонтні бригади", - зазначив Геннадій Москаль.