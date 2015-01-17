За день "режим тиші" порушили 138 разів - ОБСЄ
23:42, 17 січня 2015Політика
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Протягом доби в зоні АТО зафіксовано 138 порушень режиму тиші". Про це говориться у звіті спостережної місії ОБСЄ.
За добу зафіксовано 138 порушень режиму тиші" / УНІАН
За даними спостерігачів, за останні кілька днів ситуація щодо безпеки у зоні АТО значно погіршилася, зафіксовано значне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню усіма сторонами, передає Українська правда.
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"За 24 години (до 8:00 16 січня) зафіксовано 138 порушень "режиму тиші" - 64 з боку Збройних Сил України та 74 - від озброєних груп "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у доповіді.
При цьому спостерігачі зазначили, що аеропорт Донецьк та його околиці є найбільш проблемною територією у зоні конфлікту.
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