За день "режим тиші" порушили 138 разів - ОБСЄ

За даними спостерігачів, за останні кілька днів ситуація щодо безпеки у зоні АТО значно погіршилася, зафіксовано значне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню усіма сторонами, передає Українська правда.

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"За 24 години (до 8:00 16 січня) зафіксовано 138 порушень "режиму тиші" - 64 з боку Збройних Сил України та 74 - від озброєних груп "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у доповіді.

При цьому спостерігачі зазначили, що аеропорт Донецьк та його околиці є найбільш проблемною територією у зоні конфлікту.