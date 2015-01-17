Штаб АТО: в аеропорту Донецька спостерігається затишшя

Про це на сторінці в соцмережі повідомляє прес-центр АТО.

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«Зараз у Донецькому аеропорту спостерігається відносне затишшя. Бойовики в 9.00 обстріляли метеовежу з мінометів, після чого почали обстрілювати з важкого озброєння населені пункти поблизу аеропорту: з мінометів та артилерії - Мар'їнку, Дослідне, Авдіївку, Гранітне, з «Градів» - Красногорівку, Авдіївку і Піски», - йдеться в повідомленні.