Штаб АТО: в аеропорту Донецька спостерігається затишшя
15:27, 17 січня 2015Політика
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У Донецькому аеропорту спостерігається відносне затишшя.
В районі донецького аеропорту спостерігається затишшя \ Соцмережі
Про це на сторінці в соцмережі повідомляє прес-центр АТО.
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«Зараз у Донецькому аеропорту спостерігається відносне затишшя. Бойовики в 9.00 обстріляли метеовежу з мінометів, після чого почали обстрілювати з важкого озброєння населені пункти поблизу аеропорту: з мінометів та артилерії - Мар'їнку, Дослідне, Авдіївку, Гранітне, з «Градів» - Красногорівку, Авдіївку і Піски», - йдеться в повідомленні.
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