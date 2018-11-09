"Не може використовувати бренд": В'ятрович розповів, як варто по-новому назвати УПЦ МП

Якщо УПЦ МП хоче продовжувати свою діяльність в Україні, вона повинна називатися РПЦ, заявив В'ятрович.

Відомий історик і голова "Українського інституту національної пам'яті" Володимир В'ятрович висловив думку щодо того, як, у світлі останніх подій довкола томосу, варто назвати УПЦ МП.

Як він розповів на чаті для "Главреду", йдеться про Російську православну церкву.

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"Якщо ця церква (УПЦ МП - Ред.) хоче продовжувати свою діяльність в Україні, саме так вона повинна називатися − РПЦ. Всі прекрасно розуміють, що ця церква не є Українською православною церквою і не може використовувати той бренд, який вона використовувала понад 25 років у нашій країні", − сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Довідка УНІАН. 22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцева мета першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.