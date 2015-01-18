Порошенко і Яценюк приїхали на Майдан на панахиду за загиблими українцями

Як передає кореспондент УНІАН, у панахиді беруть участь предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Сергій Мороз, президент Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської-п'ятидесятників Михайло Паночко, представники інших релігійних організацій.

На Майдані Незалежності, як повідомив екс-міністр культури Євген Ніщук, що веде захід зі сцени, присутні президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, народні депутати.

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Перед початком панахиди Ніщук зазначив, що учасники акції згадують не лише загиблих під Волновахою 13 січня, а й інших мирних українців, які гинуть у війні, а також українських бійців.

Подібні акції проходять і в інших містах України, зокрема Харкові, Миколаєві, Краматорську.