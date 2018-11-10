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Порошенко звільнив першого заступника командувача Нацгвардії

11:14, 10 листопада 2018
Політика
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Порошенко звільнив заступника командувача Нацгвардії Олександра Кривенка / фото УНІАН

Президент Петро Порошенко звільнив генерал-лейтенанта Олександра Кривенка з посади першого заступника командувача Національної гвардії України.

Текст відповідного указу №364/2018 від 10 листопада оприлюднено на сайті президента.

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"Звільнити Кривенка Олександра Васильовича з посади першого заступника командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі.

Також президент постановив зарахувати Кривенка в розпорядження командувача Національної гвардії України.

Нагадаємо, в квітні 2014 року виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов своїм указом призначив Кривенка першим заступником командувача Національної гвардії.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Порошенко відмовився звільняти Луценка з посади генпрокурора.

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Теги: #звільнення#Нацгвардія#Петро Порошенко