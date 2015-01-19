Генсек ООН закликав за всяку ціну уникати погіршення ситуації на Донбасі

Він висловив готовність підтримати будь-які зусилля, спрямовані на відновлення мирного процесу, говориться в заяві генсека, опублікованій пресс-службою ООН, передає Lenta.ru.

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«Генеральний секретар стурбований ескалацією боротьби за контроль над аеропортом Донецька, яка вже призвела до численних жертв і загрожує зривом угод про припинення вогню. Він закликає всі сторони виконати свої зобов'язання в рамках Мінського протоколу та Меморандуму і в якості першого кроку негайно і повністю припинити бойові дії», - йдеться у зверненні.

Пан Гі Мун також закликав «за всяку ціну» уникати погіршення ситуації, висловивши готовність підтримати всі зусилля, спрямовані на деескалацію і відновлення справжнього мирного процесу для відновлення стабільності і територіальної цілісності України».