У Парижі Трамп не привітався за руку з Порошенком (відео)

Порошенко дісталося місце хоча і неподалік від Трампа, але все ж у другому ряду.

Глава Білого дому США Дональд Трамп не привітався за руку з президентом України Петром Порошенком на урочистій церемонії з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни, яка проходить у Парижі.

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На відео видно, як Трамп вітає президента Франції Еммануеля Макрона з дружиною. Також він привітався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими світовими лідерами.

Порошенку Трамп руки не подав, хоча президенти були на досить близькій відстані - йому дісталося місце у другому ряду.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін прибув у Францію. Глава Кремля зустрівся з світовими лідерами, які зібралися біля паризької Тріумфальної арки. Путін потиснув Трампу руку, після чого показав йому великий палець і поплескав по плечу.