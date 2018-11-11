Московськиий суд відмовився розсекретити укази про помилування Чийгоза і Умерова – адвокат

В адвоката Полозова та його клієнтів залишається право звернутися до Верховного і Конституційного судів РФ.

Московськиий суд відмовився розсекретити укази про помилування заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Про це Радіо Свобода повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«Касаційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги Чийгоза і Умерова на незаконну відмову в прийнятті їхніх позовів до адміністрації президента РФ Володимира Путіна і відмовила в їх задоволенні», - сказав він.

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«За логікою московських суддів, звернення до суду з позовом до адміністрації президента є порушенням принципу поділу влади, втручанням в конституційно-правову та іншу діяльність президента. І що найдивовижніше, ореолом недоторканності президента наділяються і його безпосередньо підлеглі чиновники. І звичайно, Московський міський суд навіть не згадує в своїх визначеннях посилання на частину 2 статті 24 Конституції РФ, відповідно до якої, російська влада зобов’язана забезпечити ознайомлення Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова з указами Путіна про їхнє помилування, оскільки ці укази безпосередньо зачіпають їхні права і свободи», – зазначив Полозов.

За його словами, у нього і його клієнтів залишається право звернутися до Верховного і Конституційного судів РФ.

«Крім того, поки рішення Європейського суду з прав людини ще частково виконуються на території Росії, будемо реалізовувати і цей механізм захисту», –наголосив адвокат.

Полозов додав, що збирається приїхати до Києва.

Як повідомляв УНІАН, Чийгоз був засуджений у Росії до 8 років колонії загального режиму і визнаний винним в організації масових заворушень на мітингу в Сімферополі перед будівлею Верховної Ради Криму. Мітинг відбувся 26 лютого 2014 року, напередодні анексії Криму Росією і так званого «референдуму» про входження Криму до складу Росії. Умеров у вересні 2017 року був засуджений до двох років колонії-поселення.

25 жовтня 2017 російська влада звільнила і передала Туреччині Умерова та Чийгоза. Пізніше вони прилетіли до Києва.