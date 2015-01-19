СБУ: Захарченко є основним підозрюваним у справі про розстріл автобусу під Волновахою

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

За його даними, саме Захарченко віддав наказ обстріляти з “Градів” український блокпосту та пасажирський автобус під Волновахою.

“Прямий наказ застосувати («Гради») надав ватажок так званої ДНР свідомо, щоб налякати мирне населення”, - сказав Наливайченко.

Він зазначив, що у слідства є записи відповідних телефонних розмов. Наливайченко підкреслив, що ватажки так званої ДНР знали про те, що дорогою Слав'янськ - Маріуполь регулярно за графіком курсують пасажирські автобуси з мирним населенням, а отже, свідомо застосували потужну зброю.

Відповідаючи на запитання, Наливайченко зазначив, що Захарченку вже винесено підозру: “Йому підозру вже винесено. Він викликаний і буде затриманий або українським правосуддям, або міжнародним».

Читайте такожУ Лаврова перебрехали звіт ОБСЄ і звинуватили в теракті під Волновахою УкраїнуУ свою чергу генеральний прокурор України Віталій Ярема, який також був присутній на брифінгу, зазначив, що українська сторона вже давно передала до Інтерполу для оголошення в міжнародний розшук дані про всіх ватажків так званих ДНР і ЛНР, в тому числі й про Захарченка.

“Поки що його особисто не оголосив Інтерпол у розшук, але я сподіваюсь, оголосить. Захарченко це та особа, яка буде переслідуватися по всій земній кулі до останніх його днів”, - сказав Ярема.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня під час обстрілу бойовиками автобуса під Волновахою загинули 12 і були поранені 17 мирних громадян. Також був поранений військовослужбовець.