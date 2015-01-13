У мережі з'явилося відео обстріляного бойовиками під Волновахою автобуса з 10 жертвами

У мережі з'явилося відео обстріляного бойовиками автобусу під Волновахою.

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ОБЕРЕЖНО! ДАНЕ ВІДЕО МІСТИТЬ ЗОБРАЖЕННЯ ЗАГИБЛИХ ЛЮДЕЙ

Нагадаємо, сьогодні близько 14.30 бойовики завдали артилерійського удару по блокпосту сил антитерористичної операції біля Волновахи і влучили в пасажирський автобус, у результаті 10 людей загинули, 18 поранені.

Одразу після здійснення атаки бойовики встигли похизуватися в соцмережах, що знищили "укроповський блокпост".