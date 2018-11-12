У Відні скликають постраду ОБСЄ через «вибори» в ОРДЛО

Окрім того Україна вимагає негайного скликання ТКГ.

У Відні скликається постійна рада ОБСЄ з приводу «виборів» в ОРДЛО та порушення Мінських угод.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку, пише Громадське радіо.

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«Сьогодні у Відні скликається постійна рада ОБСЄ, де на порядку денному буде лише одне питання – незаконні вибори (в ОРДЛО – ред.) і порушення мінських угод. Незаконні вибори будуть у порядку денному Ради міністрів закордонних справ ЄС на найближчому засіданні. Незаконні вибори будуть у порядку денному Комітету міністрів Ради Європи. Ми вимагаємо негайного скликання ТКГ», — заявив Порошенко.

Нагадаємо, псевдовибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбулися вчора, 11 листопада.

На «виборах» ватажка окупованої Луганщини переміг чинний «керівник» Леонід Пасічник. Про це повідомив так званий «виборчий комітет «ЛНР». Зазначають, що за його нібито проголосували 68,3% виборців.