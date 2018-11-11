Київ вимагає негайного скликання засідання ТКГ через фейкові “вибори” на Донбасі

Українська сторона також закликала Францію і Німеччину провести консультації з РФ через псевдовибори.

Українська частина Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі вимагає негайного скликання позачергового засідання ТКГ у зв'язку з проведенням псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу.

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Про це йдеться у заяві української частини ТКГ, яку оприлюднила у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

Зокрема, українська сторона в ТКГ наголошує, що результати псевдовиборів стануть юридично нікчемними і не будуть створювати жодних правових наслідків, а відтак не визнаються Україною і цивілізованим світом.

"Ми наголошуємо, що всі причетні до організації незаконних виборів мають нести відповідальність. Ми закликаємо українців в окупації не брати участь в псевдовиборах, ігнорувати їх", - наголошується у заяві.

"Хотіли б також підкреслити, що єдиними легітимними виборами можуть бути ті, що проходитимуть відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ", - заявили учасники переговорів від України.

"Уся відповідальність за руйнівні наслідки так званих «позачергових виборів» для подальшої імплементації Мінських домовленостей повністю покладається на Російську Федерацію", - наголосили вони.

"Зі свого боку, Україна і надалі докладатиме зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на основі Мінських домовленостей", - заявила Геращенко.

"Ми вимагаємо негайного скликання позачергового скликання ТКГ і звертаємося до країн-членів нормандського формату з проханням провести спеціальні консультації з вимогою до РФ відмовитися від руйнівних сценаріїв дестабілізації ситуації на Донбасі", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей сьогодні відбуваються так звані «позачергові вибори глав «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Також чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі і спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік заявили, що так звані «вибори» не відповідають ні букві, ні духу Мінських угод.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов і голова СБУ Василь Грицак попередили про кримінальну відповідальність за організацію і проведення так званих «виборів» в ОРДЛО.

Грицак заявив, що російська влада в Москві вже призначила нових ватажків для здійснення управління на окупованому Донбасі, а тепер хоче їх легітимізувати шляхом проведення так званих «виборів».

«Так званих глав «ДНР» і «ЛНР» вже призначено в Москві - це Пушилін і Пасічник», - наголосив Грицак.

«Залишилося небагато - фактично надати видимість легітимності проведенню цього дійства на Донбасі», - додав він.

Також Грицак заявив, що в Москві вже визначили «результати» підтримки ватажків бойовиків і явки населення на псевдовиборах на окупованому Донбасі. За даними СБУ, «попередньо вже намалювали для «перемоги» Пушиліна в так званій «ДНР» 55%, Пасічника в «ЛНР» - 63%».