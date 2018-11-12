Стало відомо, хто буде новим речником МЗС

Новим речником МЗС стала Катерина Зеленко.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав нового речника українського зовнішньополітичного відомства, яким стала Катерина Зеленко.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

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"Дуже непросто відривати від серця таку речницю, як Мар'яна Беца. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії!" - наголосив Клімкін.

"Радий представити вам Катерину Зеленко, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію", - заявив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня президент Петро Порошенко призначив речницю МЗС Мар'яну Бецу надзвичайним і повноважним послом України в Естонії.