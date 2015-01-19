Зарплата співробітників нової патрульної служби в Києві складе 6-8 тисяч гривень - МВС

Про це повідомила заступник міністра МВС Ека Згуладзе, повідомляє Еспресо.TV.

Вона зазначила, що нова служба зможе гарантувати співробітникам принципово нову для України систему охорони правопорядку, професійну підготовку за міжнародними стандартами, стипендію під час навчання (близько 2 тисяч гривень), престижну стабільну роботу та гідну зарплату в 6-8 тисяч гривень, нову уніформу та новий службовий автомобіль, перспективу кар’єрного росту.

Читайте такожУ коаліційній угоді передбачено ліквідацію ДАІ та деяких спецпідрозділів

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже повідомив, що міністерство починає створювати нову патрульну службу замість ДАІ, охочі працювати в патрульній поліції Києва уже можуть подавати заявки.