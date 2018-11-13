У Мінкульті пояснили, чому Антіохійська та Сербська церкви підтримали РПЦ щодо питання автокефалії України

При цьому, як наголосив директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш, жодна церква не сказала, що Україна не заслуговує та не потребує автокефальної помісної церкви.

Директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш пояснив, чому Антіохійська та Сербська православні церкви підтримали Російську православну церкву в питанні надання Вселенським патріархатом автокефалії православній церкві України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Лише дві церкви (Антіохійська та Сербська церкви) у певний спосіб, вони навіть не виступають проти автокефалії, вони лише на сьогодні заявили про підтримку московської моделі вирішення питання створення в Україні помісної церкви», - сказав Юраш.

Він додав, що Антіохійська та Сербська церкви виступили за розгляд цього питання на всеправославному соборі.

При цьому Юраш підкреслив, що жодна церква не сказала, що Україна не заслуговує та не потребує автокефальної помісної церкви.

«Ми розуміємо, що це за дві церкви. Антіохія – це Сирія (Дамаск), хоча патріарх зараз в Лівані знаходиться, але, за нашими даними, його офіс в Баламанді охороняється російськими спецслужбами», - повідомив він. (Баламандський успенський монастир - православний ставропігійний чоловічий монастир Антіохійської православної церкви, знаходиться за 10 км на південний схід від Тріполі – УНІАН).

Юраш додав, що «сподіватися від предстоятеля Антіохійської церкви іншої, ніж проросійської, хоча відносно стриманої позиції не можна».

Стосовно Сербської православної церкви представник Міністерства культури України зауважив, що Сербія є давнім стратегічним партнером Росії.

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«Друге, що спонукає Сербську церкву, – це існування дуже близьких проблем. Не треба забувати, що в неї є проблема і Македонської, і Чорногорської церкви, хоча Константинополь зробив дуже важливий крок в цьому напрямі: він не втручатиметься на даному етапі у вирішення питання щодо автокефалії цих двох церков», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України Петра Порошенка про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.