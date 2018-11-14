До Порошенка в Український дім приїхали троє архієреїв УПЦ МП: ЗМІ назвали їхні імена

Порошенко таки провів закриту зустріч в Українському домі з деякими ієрархами УПЦ МП.

Пізно ввечері 13 листопада в Українському домі завершилася зустріч президента України Петра Порошенка та ієрархів УПЦ МП.

За даними джерел "Релігійної правди", до глави держави приїхали наступні архієреї Української Православної Церкви Московського Патріархату: митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), митрополит Вінницький та Барський Симеон та архієпископ Новокаховський та Генічеський Філарет.

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Як повідомляв УНІАН, 13 листопада мала відбутися зустріч Порошенка із єпископатом УПЦ МП у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва Український дім.

Водночас єпископат УПЦ МП цього дня зібрався в Києво-Печерській Лаврі та провів екстрене засідання синоду, який прийняв рішення скликати собор, участь в якому обов'язкова для всіх архієреїв. За результатом засідання собор єпископів УПЦ МП підтвердив свою готовність до зустрічі з Порошенком, але на церковній території.

Також 13 листопада УПЦ МП заявила про припинення євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом. Собор єпископів УПЦ МП вважає, що рішення священного синоду Константинопольського патріархату від 11 жовтня 2018 року стосовно українського церковного питання «є недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили». Крім того, собор єпископів УПЦ МП заявив про неможливість приєднання до процесу створення єдиної помісної автокефальної православної церкви в Україні.

Однак пізніше стало відомо, що Порошенко таки провів закриту зустріч в Українському домі з деякими ієрархами УПЦ МП.