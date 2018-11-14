"Ти ляжеш тут": політики поскандалили у прямому ефірі через "фашизм" в Україні (відео)

Куликов вважає, що Україна скочується у фашизм".

Народний депутат VI скликання Кирило Куликов і "свободівець" Михайло Головко поскандалили в прямому ефірі телеканалу NEWSONE.

Куликов заявив, що Україна "скочується у фашизм". Головко скептично сприйняв його фразу. Коли ведуча запитала у нього, чи не вважається фашизмом вбивство ромів, "свободівець" відповів: "А вбивство українців - це не фашизм?", передає NEWSONE.

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Після цього Куликов звинуватив Головка в тому, що "ви вбиваєте людей, ваша фашистська ідеологія і людиноненависницька". Той відреагував, сказавши, що це "ваш друг Путін вбиває людей" і що "Росія розв'язала агресію", а "посіпаки Путіна виправдовують такі дії". Куликов попросив не перебивати його, між політиками зав'язалася словесна перепалка. Головко назвав опонента "хамлом" і попросив взяти себе в руки.

"Якщо я візьму себе в руки, ти ляжеш тут, дурнику... Недорозвинений фашистик мені розповідає про те, як поводитися", - сказав Куликов.

"Ну давай, спробуй", - відповів йому Головко.

Раніше народний депутат від "Опоблоку" Олександр Вілкул та його колега з БПП Олексій Гончаренко влаштували перепалку в прямому ефірі.