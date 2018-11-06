"Йди сюди, я тобі в морду дам!": нардепи влаштували перепалку в прямому ефірі (відео)

Політики Вілкул та Гончаренко обмінялися "люб'язностями".

Народний депутат від "Опоблоку" Олександр Вілкул та його колега з БПП Олексій Гончаренко влаштували перепалку в прямому ефірі.

Це сталося під час шоу "Гра з вогнем" на телеканалі ZIK, коли обговорювалося вбивство активістки Катерини Гандзюк.

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"Я вважаю, що міркувати про Катерину Гандзюк не може такий покидьок, як Олексій Гончаренко, який знімав людей біля Будинку профспілок в Одесі, коли вони билися в агонії", – заявив Вілкул.

"Покидьок це ти! Справжній покидьок, ворог! Я допомагав людям, надавав їм першу допомогу", – відповів Гончаренко.

"Ти знімав на відео людей, які корчилися, біля Будинку профспілок", – продовжив оппоблоковец.

У свою чергу, Гончаренко зажадав від Вілкула оприлюднити відео, про яке той говорить.

Раніше позафракційний депутат Верховної Ради і екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій у прямому ефірі побився з головою громадської організації "Пацієнти України" Дмитром Шерембеєм.