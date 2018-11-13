У Порошенка прокоментували зрив перемовин з УПЦ МП: двері залишаються відкритими

Глава держави готовий до діалогу з архієреями УПЦ Московського патріархату.

Президент України Петро Порошенко готовий провести зустріч з владиками УПЦ Московського патріархату в «Українському домі».

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Відповідну заяву прес-служби Адміністрації Президента оприлюднив у Facebook речник глави держави Святослав Цеголко.

Як зазначається в заяві, Порошенко ініціював зустріч з усіма архієреями УПЦ (МП) ще кілька тижнів тому.

«Але той, хто не хоче результату, шукає причин для відмови. Так і велика частина архієреїв УПЦ (МП) почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить», - вказали в АП.

«Ані мова ультимативних вимог, ані проведення засідання Синоду за сценарієм, вірогідно, надісланим із Москви, не здатні зірвати процес створення Української Помісної Православної Церкви. Цей процес підтримує абсолютна більшість громадян нашої держави. Тому іти проти волі власного народу – це очевидно шлях в нікуди», - наголошується в заяві.

Як зазначили в адміністрації, президент запросив владик УПЦ МП до діалогу, аби вони із перших уст почули інформацію про його перемовини із Вселенським Патріархом, про угоду між Україною та Константинопольським Патріархатом і про готовність Вселенського Престолу сприяти проведенню об’єднавчого Собору.

«Президент України готовий до діалогу. Двері «Українського дому» залишаються відкритими», - підсумували в АП.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні архієпископ Зоря на своїй сторінці у Facebook написав, що о 14.00 в Українському домі мала б розпочатися зустріч президента України з єпископатом Московського патріархату. Натомість запрошені на неї архієреї сидять за зачиненими дверима в актовому залі Києво-Печерської Лаври.

Він додав, що зранку був скликаний синод УПЦ МП з очевидним натяком - «хто з архієреїв не підкориться розпорядженням митрополії (по факту ж - інструкціям з Москви) - той рішенням Синоду сьогодні ж позбудеться посади».

Своєю чергою поінформований співрозмовник УНІАН із церковних кіл заявив, що представники Адміністрації президента продовжують контакти з УПЦ МП щодо запланованої зустрічі Порошенка з єпископатом.

Загалом закритий для преси захід планувався у форматі круглого столу.