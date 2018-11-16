Тимошенко: відсутність опалення в Смілі - наслідок рішення Порошенка про підняття ціни на газ

Лідер «Батьківщини» назвала обманом заяви влади про те, що це ринкова ціна і більше українського газу немає.

Головна причина відсутності теплопостачання – штучне подорожчання газу за рішенням влади.

Про це лідер Юлія Тимошенко заявила у Смілі (на Черкащині), куди вона приїхала для того, щоб підтримати людей, які відстоюють своє право на забезпечення теплом.

Лідер «Батьківщини» зауважила, що саме завдяки стійкості та наполегливості мешканців Сміли влада зрештою змушена була дати тепло: «В Україні так склалось, що діє не держава і не влада, які мають просто виконувати свої обов’язки, а народ на революціях, протестах мають дати копняка. І тоді рух починається».

Політик обурилася змаганнями президента і мера, кожний з яких тепер намагається виставити себе «героєм», який пустив газ у місто.

Вона наголосила, що причиною проблем з обігрівом по всій країні є ціна на газ.

«Коли сказали, що у вашого теплокомуенерго є борги і тому не вмикають тепло, треба дивитися на те, що це за борги», – зауважила Юлія Тимошенко. Бо значна частина боргів є штучною і виникла лише через різницю в цінах, додала вона.

«Коли виставляють захмарні ціни на газ, а депутати місцевих рад захищають людей і не дають добро на підвищення тарифів на тепло, тоді цю різницю має покривати державний бюджет, а він не зробив вчасно свою роботу. А чому ціна на газ зростає? Чому в 2014 році, до того, як прийшла ця мафія до влади, вся Україна споживала газ українського видобутку, і ціни були справедливими?» – нагадала політик.

Лідер «Батьківщини» назвала обманом заяви влади про те, що це ринкова ціна і більше українського газу немає. Вона переконана, для того щоб газ українського видобутку пішов українцям, достатньо одного рішення президента.

Тим часом, нагадала Тимошенко, найкращі родовища українського природного газу роздали найближчому корумпованому оточенню двох останніх президентів. За журналістським розслідуванням, зазначила Голова «Батьківщини», найефективніші ліцензії на видобуток українського газу оформлені на колишнього директора спортивного центру Порошенка у Києві.

«Вони привласнюють газові родовища, які розвідували та відкривали за державні кошти, за кошти людей. А зараз вони беруть цей газ, оформили його на себе і постачають українцям», – підкреслила вона.

Юлія Тимошенко обурилася тим, що президент однією рукою утримує газові родовища, а іншою стукає по столу та вимагає зривати пломби: «Не крадьте, і тоді не доведеться зривати пломби».