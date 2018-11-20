В Раді вимагають від СБУ розслідувати діяльність Медведчука та джерела фінансування проросійських ЗМІ

Бурбак закликав силові і контролюючі органи якнайшвидше реалізувати рішення парламенту щодо цих філій російського телебачення в Україні.

СБУ повинна провести офіційне розслідування щодо діяльності Медведчука та надати суспільству повну інформацію про цього "кремлівського агента" в Україні.

Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції Максим Бурбак.

"Служба безпеки України повинна нарешті провести офіційне розслідування щодо Медведчука та надати суспільству повну інформацію про діяльність цього кремлівського агента в Україні. Довкола нього концентруються сили антиукраїнського і промосковського реваншу. Медведчук цілеспрямовано, послідовно бореться проти української державності - в усіх своїх політичних проектах, на всіх посадах", - наголосив керівник фракції.

"СБУ та інші (правоохоронні. – Ред.) органи так само повинні розкрити джерела фінансування пропутінських ЗМІ, які неприховано працюють на капітуляцію перед Росією, прикриваються свободою слова, щоб поширювати брехню. Телеканали NewsOne, 112-й та декілька інших давно пов’язують з Медведчуком", - наголосив керівник фракції.

Він закликав силові і контролюючі органи якнайшвидше реалізувати рішення парламенту щодо цих "філій російського телебачення" в Україні.