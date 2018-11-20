Замовити напад на Гандзюк могли екс-учасники "русской весны", яких контролює поліція - мер Херсона

Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко заявив, що є певні люди, які раніше "бігали під триколорами", а зараз перебувають "під дахом" поліції.

Замовити напад на керуючу справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк могли колишні учасники «русской весны», яких нині контролює херсонська поліція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міський голова Херсона Володимир Миколаєнко заявив журналістам після свого виступу на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших громадських активістів, пояснюючи свою відповідь на засіданні комісії стосовно можливих замовників її вбивства.

«Я наголосив, що перша версія Гандзюк була «русня», а наступного дня вона назвала конкретне прізвище людини, яка була начебто зацікавлена здійснити на неї напад. Я не кажу і не казав, що ці люди (замовники вбивства – УНІАН) працюють у правоохоронних органах, я казав про те, що певні люди, які раніше бігали під триколорами, зараз використовуються правоохоронними органами, можливо, для якихось своїх цілей, що вони знаходяться «під дахом» Нацполіції. Саме про це казала Катя», - сказав мер Херсона.

Читайте такожГандзюк не довіряла поліції - мер Херсона

Також він додав, що ці люди нині задіяні у різних структурах.

«Я не можу коментувати це, оскільки, можливо, цим зацікавляться ще слідчі, але по великому рахунку, ці люди якщо не всюди, то задіяні у різних структурах», - зазначив Миколаєнко.

31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних - Миколу Новікова - у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під вартою утримують Сергія Торбіна і Микиту Грабчука, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів.

4 листопада Гандзюк померла.

5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

Крім того, 12 листопада суд до 3 грудня арештував ще одного підозрюваному у співучасті у вбивстві Гандзюк - Ігоря Павловського, який був колишнім помічником народного депутата від "БПП" Миколи Паламарчука.